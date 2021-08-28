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Легкоатлетка Соловьева принесла сборной РФ бронзу Паралимпиады

Анастасия Колоскова

Спорт
Легкоатлетка Соловьева принесла сборной РФ бронзу Паралимпиады
Фото: Pexels

Легкоатлетка Анастасия Соловьева принесла сборной России на Паралимпийских играх в Токио бронзовую медаль. Спортсменка стала третьей в беге на 400 метров, преодолев дистанцию за 57,59 секунды.

Золото досталось бегунье из Южной Африки Анрун Вейерс (56,05), серебряную награду получила спортсменка из Венесуэлы Лисбели Вера Андраде (57,32). Легкоатлетки выступали в категории Т47 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Newinform.

24-летняя Анастасия Соловьева является бронзовым призером чемпионата мира и двукратным победителем и бронзовым призером чемпионата Европы. В 2015 году она вошла в состав паралимпийской сборной РФ.

В копилке у сборной России в настоящее время 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей. Она занимает третье место в общем зачете, уступая Китаю (29–21–26) и Великобритании (16–12–15).

Также в субботу российский пловец Андрей Граничка завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 100 метров брассом.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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