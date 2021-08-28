Пловец Граничка выиграл для сборной РФ очередную золотую медаль на Паралимпиаде

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Российский пловец Андрей Граничка завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 100 метров брассом. Об этом стало известно в субботу, 28 августа.

До этого спортсмен Роман Жданов с мировым рекордом выиграл паралимпийское золото в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Кроме того, россиянка Елена Прокофьева заняла первое место в турнире по настольному теннису.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.