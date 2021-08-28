Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

День знаний в Москве будет теплым, с кратковременными дождями. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».

Синоптики напомнили, что 1 сентября, как начало осени, часто ассоциируется с холодной и сырой погодой. Однако последние годы с 2017-го этот день в столице оказывался теплым, а дневная температура достигала плюс 22–25 градусов. До этого в первый осенний день столбики термометров не поднимались выше отметки 17–19 градусов тепла, а в 2012 и 2013 годах днем температура воздуха составляла 14–15 градусов.

— По нашим прогнозам, 1 сентября нынешнего года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла. При этом не забывайте зонты — местами пройдут кратковременные дожди. Кстати сказать, за последние 10 лет дожди 1 сентября в столице отмечались всего два раза — в 2011 и 2013 годах, — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что уже поздним вечером 1 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт. Во второй осенний день ожидается 16–18 градусов выше нуля, а 3 сентября похолодает еще на один-два градуса. В целом первая неделя сентября будет холоднее климатической нормы, пишет РИАМО.

Первые ночные заморозки могут прийти в Москву в конце первой декады сентября. Самый ранний срок прихода похолодания в столицу — 6 сентября, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.