Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о погоде в День знаний
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

День знаний в Москве будет теплым, с кратковременными дождями. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».

Синоптики напомнили, что 1 сентября, как начало осени, часто ассоциируется с холодной и сырой погодой. Однако последние годы с 2017-го этот день в столице оказывался теплым, а дневная температура достигала плюс 22–25 градусов. До этого в первый осенний день столбики термометров не поднимались выше отметки 17–19 градусов тепла, а в 2012 и 2013 годах днем температура воздуха составляла 14–15 градусов.

— По нашим прогнозам, 1 сентября нынешнего года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла. При этом не забывайте зонты — местами пройдут кратковременные дожди. Кстати сказать, за последние 10 лет дожди 1 сентября в столице отмечались всего два раза — в 2011 и 2013 годах, — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что уже поздним вечером 1 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт. Во второй осенний день ожидается 16–18 градусов выше нуля, а 3 сентября похолодает еще на один-два градуса. В целом первая неделя сентября будет холоднее климатической нормы, пишет РИАМО.

Первые ночные заморозки могут прийти в Москву в конце первой декады сентября. Самый ранний срок прихода похолодания в столицу — 6 сентября, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Читайте также:
ПогодаДень знанийМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте