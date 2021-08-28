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Роспотребнадзор опечатал кафе на юго-востоке Москвы за нарушение антиковидных мер

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор опечатал кафе на юго-востоке Москвы за нарушение антиковидных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сотрудники Роспотребнадзора приостановили работу кафе «Чайхана Фаррух» на улице Люблинской из-за нарушения мер против распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

— В ходе осмотра помещений чайханы выявлены комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу распространения новой коронавирусной инфекции среди населения, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Так, в заведении не контролировалась температура сотрудников и не имелось сведений о прохождении ими медосмотров и вакцинации против коронавируса. Кроме того, в кафе не было запаса масок, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств. Также в помещении не проводились обеззараживание и качественная уборка. На поверхностях пола, стен и потолка сотрудники обнаружили грязь.

В ведомстве отметили, что выявленные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей. В отношении владельца заведения составлен протокол о временном запрете деятельности, а вход в чайхану опечатали в досудебном порядке.

Материалы передадут в Люблинский районный суд Москвы.

Также Роспотребнадзор подготовил инфографику с рекомендациями для людей, которые готовятся сделать прививку от коронавируса. В ведомстве ответили на самые распространенные вопросы по теме вакцинации.

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