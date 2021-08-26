Роспотребнадзор разъяснил, как вести себя при вакцинации от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор подготовил инфографику с рекомендациями для людей, которые готовятся сделать прививку от коронавируса. Также в ведомстве ответили на самые распространенные вопросы по теме вакцинации.

Так, в ведомстве отметили, что у некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром с повышением температуры. В этом случае рекомендуется принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. Кроме того, в первые три дня после прививки желательно воздержаться от занятий спортом и употребления алкоголя.

— Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, — говорится в памятке ведомства.

Прочитать все рекомендации Роспотребнадзора, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации можно в инфографике ниже.

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23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что людей не нужно заставлять вакцинироваться от коронавируса, вместо этого им стоит объяснять преимущества прививок.