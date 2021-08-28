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Юлия Барановская снова будет судиться с Андреем Аршавиным из-за алиментов

Михаил Алимов

Развлечения
Юлия Барановская снова будет судиться с Андреем Аршавиным из-за алиментов
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская подаст иск в суд, чтобы увеличить выплаты алиментов от своего экс-супруга, футболиста Андрея Аршавина.

До этого Савеловский суд принял решение, что он будет передавать трем их совместным детям не половину всех своих доходов, а 3/8. Спортсмен обратился в суд с просьбой об уменьшении выплат из-за появления в его жизни еще одной дочери от Алисы Казьминой. Решение поддержал Мосгорсуд и теперь спортсмен платит своим детям меньшую сумму.

Барановская с этим не согласна и теперь ее адвокаты обратились во Второй кассационный суд с жалобой. Ее будут рассматривать 31 августа.

— Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. <...> И то, что появился еще один ребенок, не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных, — заявил адвокат телеведущей Владислав Подшибякин в разговоре с изданием «СтарХит».

Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна. С Казьминой Аршавин расстался три года назад. У них есть общая дочь Есения.

В мае Аршавин рассказал, что послужило причиной его громких скандалов с бывшими супругами. По его словам,девушки раздували связанные со спортсменом скандалы для достижения собственных целей.

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