Гид посоветовала лучшие направления для осеннего туризма в Подмосковье

Фото: patriarchia.ru

Для осеннего туризма в Подмосковье есть два интересных направления. Об этом заявила гид Екатерина Грек.

Недолгая поездка в Сергиев Посад будет полезна любителям достопримечательностей. По ее словам, это очень интересный город с большим количеством красивых мест.

— Главная, конечно, Троице-Сергиева лавра. Она будет интересна и верующим людям, и неверующим, в том числе как историческая архитектурная жемчужина Подмосковья. Там можно посетить святые источники, там множество музеев, в том числе в самой лавре. Есть чудесный музей «Конный двор», — рассказала она «Радио 1».

Эксперт рекомендует заехать в Радонеж. По ее словам, это небольшое, но очень красивое место с точки зрения истории и ландшафтного восприятия. Именно туда переехали родители Преподобного Сергия Радонежского. Благодаря этому, город и получил свое название.

Вторым местом для туризма стал Дмитров. У него богатая история и до города относительно легко добраться. Сесть на электричку на Савеловском вокзале столицы и через полтора часа выйти на старом Дмитровском вокзале. Грек рассказала, что ему уже более ста лет.

— Дмитровский кремль – очень древнее, интересное и красивое место. Неподалеку есть несколько музеев – археологический, художественный. Город небольшой, но в нем есть чем полюбоваться – и старой застройкой, и Борисоглебским монастырем, который расположен недалеко, — резюмировала гид.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетные задачи для развития области. Глава региона выступил в усадьбе Архангельское. Воробьев подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать здравоохранение, в сфере нужна модернизация. Также внимание стоит обратить на сферу ЖКХ, которая должна стать прозрачной. Не стоит забывать и о сфере образования, добавил губернатор.