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Врач перечислил осложнения, встречающиеся после COVID-19

Михаил Алимов

Общество
Врач перечислил осложнения, встречающиеся после COVID-19
Фото: pixabay.com/ru

У переболевших коронавирусом чаще всего возникают осложнения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, но могут быть и другие. Их наличие покажет только комплексное обследование, которое можно провести в том числе и в павильонах «Здоровая Москва». Об этом в воскресенье, 29 августа, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— О проблемах говорит наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия. Если наблюдаются такие симптомы, нужно не медлить с обследованием. Есть множество и других осложнений, затрагивающих деятельность разных органов, которые могут не давать явных симптомов, но как раз выявляются при обследовании. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме, — сообщил специалист.

Он отметил, что в павильонах «Здоровая Москва» проводится пять дополнительных обследований для тех, кто перенес болезнь.

— Это спирометрия, анализ крови на 33 показателя, тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови и рентгенография ОГК, которая выполняется в поликлинике, — рассказал Тяжельников.

Расширенный анализ крови позволит выявить все проблемы, которые возникают у человека после COVID-19. Начиная от болезней печени, среди которых цитолитический синдром, и заканчивая почечной недостаточностью и наличием воспаления внутренних органов.

При обнаружении малейших отклонений в ряде показателей, пациента отправят на дальнейшее углубленное обследование. Тромбоз, сердечная или легочная недостаточность, — все определяется различными исследованиями для оперативного устранения, передает РИА Новости.

— Кроме того, на этапе анкетирования у пациентов выявляют характерные жалобы и симптомы. Это дает возможность подойти к каждому пациенту индивидуально и подобрать дальнейшую программу исследований, — резюмировал врач.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что павильоны «Здоровая Москва» будут работать до конца сентября.

Теперь в павильонах можно обследоваться после перенесенного коронавируса. Он призвал сделать это, если с момента выздоровления прошло два месяца.

Сергей Собянин отметил, что посетителями 45 павильонов «Здоровой Москвы» за две недели стали более 30 тысяч москвичей. Наибольшей популярностью пользовались локации в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на Ходынском поле.

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