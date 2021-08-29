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Беглов выразил соболезнования родным и близким Романа Громадского

Михаил Алимов

Общество
Беглов выразил соболезнования родным и близким Романа Громадского
Фото: ITAR-TASS / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью актера Романа Громадского, который ушел из жизни в субботу, 28 августа.

О смерти артиста стало известно от его сына. Причиной стал инсульт.

По словам главы города, актер очень тесно связан с Санкт-Петербургом. Он родился в Ленинграде, пережил блокаду, снимался в фильмах и играл в театре Балтийский дом в городе на Неве.

— Его герои – сильные, мужественные, открытые люди.Такие – каким он был сам. Роман Борисович щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Талантливый артист, щедрый человек, преданный родному городу – таким его знали многие. Светлая ему память, — передают слова Беглова «Невские Новости».

Роман Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего вошел в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.

В 1966 году дебютировал на большом экране, исполнив главную роль в картине «Снег среди лета» режиссера Георгия Овчаренко. Зрители запомнили его по работам в фильмах «Блокада», «Двое из ларца», «Сонька — Золотая ручка» и других.

В 1994 году Громадский стал преподавателем Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В течение пяти лет являлся деканом факультета искусств, а позднее был назначен на пост советника ректора.

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