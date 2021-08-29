Эксперт рассказал, как законно выяснить, кто звонит с неизвестного номера

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Не существует единого метода по распознаванию телефонных мошенников. Есть множество баз данных с их номерами и приложений, которые их интегрируют в смартфон. При их наличии разговор может стать значительно безопаснее, рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

— При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Для этого подбирается специальный SIP-оператор, который не фиксирует идентификатор и во время настройки звонка в специальной графе подставляются любые цифры, — сообщил он.

Таким образом мошенники и копируют номера известных банков.

Чтобы бороться с назойливыми злоумышленниками, у каждого банка есть черный список, в который входят подозрительные номера. Мясоедов отметил, что доступ к ним может получить любой желающий.

— Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями. После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или все-таки добропорядочной организацией, — поделился специалист.

Однако, номер не всегда удается определить таким образом. Он может до этого вовсе не использоваться или зарегистрирован на новую организацию. Эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять номер в интернете через различные поисковики.

Если вообще нет информации по номеру, можно добавить обладателя в контакты телефона, а затем написать в мессенджере. В профиле часто встречается фотография и его описание, которые позволят идентифицировать звонившего.

— Существуют звонки, скрытые антиопределителем, когда абонент видит на экране сообщение: «неизвестный номер». Но это не более чем услуга, созданная для удобства некоторых скрытых клиентов. На самом деле такой человек всегда известен оператору, и в случае чего можно узнать его данные, заказав выписку, — резюмировал Мясоедов в разговоре с агентством «Прайм».

Недавно гипнотерапевты развеяли популярный миф о жертвах телефонных мошенников. Оказывается, россияне, столкнувшиеся с телефонными мошенниками, расстаются с деньгами без влияния гипноза. Пострадавшие просто не хотят признавать, что поддались обману.