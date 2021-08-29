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Врач объяснил, почему простуду нельзя лечить народными методами

Виктория Сикерина

Общество
Врач объяснил, почему простуду нельзя лечить народными методами
Фото: Pixabay

Осенние простуды не следует лечить «деревенской или народной медициной». Такую идею выдвинул в воскресенье, 29 августа, врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, многие недооценивают риски осенней простуды, а потому не обращаются к специалистам за помощью.

Медик предупредил, что народные методы лечения часто могут быть бездейственными или вовсе приносить вред. Свое мнение эксперт высказал по поводу бани, которую часто используют в качестве лекарства от недомогания.

— В бане и сауне высоченная температура, она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет, — заявил Владимир Зайцев.

Также врач отметил, что вставлять в нос кусочки лука и чеснока тоже неправильно. Это еще сильнее раздражает слизистую оболочку, что может вызвать воспаление и отек, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова специалиста.

В воскресенье, 29 августа, специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников оценил последствия заболевания коронавирусом. По его словам, у переболевших чаще всего возникают осложнения сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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