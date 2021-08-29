Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Комфортную погоду пообещали москвичам в воскресенье

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Комфортную погоду пообещали москвичам в воскресенье
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Кратковременные осадки, переменная облачность и комфортные 25 градусов тепла ожидаются в столице. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве столбик термометра поднимется до 23–25 градусов. Однако в ночь с воскресенья на понедельник температура снизится до плюс 12 градусов.

Ветер в Московском регионе ожидается юго-восточный со скоростью 10 метров в секунду. Атмосферное давление в городе составит 750 миллиметров ртутного столба.

В Московской области синоптики обещают температуру от 21 до 26 градусов тепла. При этом ночью тоже похолодает до девяти градусов, передает ТАСС.

В воскресенье, 29 августа, центр погоды «Фобос» сообщил, что День знаний в Москве будет теплым, с кратковременными дождями. По словам специалистов, 1 сентября 2021 года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла. При этом не стоит забывать дома зонт. Осадки в первый осенний день не исключены.

Читайте также:
погода в Москве и ПодмосковьеГидрометцентр Россиивыходные дни
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте