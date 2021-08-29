Комфортную погоду пообещали москвичам в воскресенье

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Кратковременные осадки, переменная облачность и комфортные 25 градусов тепла ожидаются в столице. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве столбик термометра поднимется до 23–25 градусов. Однако в ночь с воскресенья на понедельник температура снизится до плюс 12 градусов.

Ветер в Московском регионе ожидается юго-восточный со скоростью 10 метров в секунду. Атмосферное давление в городе составит 750 миллиметров ртутного столба.

В Московской области синоптики обещают температуру от 21 до 26 градусов тепла. При этом ночью тоже похолодает до девяти градусов, передает ТАСС.

В воскресенье, 29 августа, центр погоды «Фобос» сообщил, что День знаний в Москве будет теплым, с кратковременными дождями. По словам специалистов, 1 сентября 2021 года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла. При этом не стоит забывать дома зонт. Осадки в первый осенний день не исключены.