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Легкоатлет Гнездилов установил мировой рекорд и выиграл золотую медаль на Паралимпиаде

Виктория Сикерина

Спорт
Легкоатлет Гнездилов установил мировой рекорд и выиграл золотую медаль на Паралимпиаде
Фото: paralymp.ru

Толкатель ядра из сборной России Денис Гнездилов завоевал золотую медаль и установил два мировых рекорда на Паралимпийских играх в Токио. Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа.

Результат Гнездилова составил 11,16 метра. Он выступал в категории F40.

Серебряную медаль выиграл спортсмен из Ирака Гарра Тнаяш (11,15), а бронзовую — легкоатлет из Португалии Мигель Монтейро (10,76). При этом еще один российский спортсмен занял пятое место.

С первой попытки Гнездилов установил новый мировой рекорд. Он толкнул ядро на расстояние 11,02 метра. После россиянин лидировал пять попыток. Однако Гарра Тнаяш обогнал его и показал результат 11,15 метра. В итоге легкоатлет из России толкнул ядро на 11,16 метра и второй раз побил мировой рекорд.

Таким образом сборная России за весь период Паралимпийских игр в Токио завоевала 41 медаль. Из них 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 27 августа, российские спортсмены завоевали четыре золотые и десять бронзовых медалей.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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