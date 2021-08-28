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Российские спортсмены завоевали в субботу 14 медалей на Паралимпийских играх в Токио

Анастасия Колоскова

Спорт
Российские спортсмены завоевали в субботу 14 медалей на Паралимпийских играх в Токио
Фото: vk/russianparalymp

Российские спортсмены завоевали четыре золотые и десять бронзовых медалей в четвертый день Паралимпийских игр в Токио, в пятницу, 27 августа.

Так, Роман Жданов с мировым рекордом выиграл паралимпийское золото в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Это уже третья медаль спортсмена на Играх в Токио. Ранее он завоевал золото и бронзу.

Елена Прокофьева выиграла золотую медаль по настольному теннису.

Золотыми призерами также стали в этот день Александр Яремчук (бег на 1500 метров) и Андрей Граничка (плавание на дистанции 100 метров брассом).

Бронзу сборной России принесли бегун Александр Костин, пловчихи Наталья Буткова и Мария Павлова. Также бронзовые награды завоевали Никита Нагаев (фехтование), Людмила Васильева (фехтование), Надежда Пушпашева (настольный теннис), Раиса Чебаника (настольный теннис), Юрий Ноздрунов (настольный теннис) и сборная по стрельбе из лука.

Кроме того, бронзовая награда досталась легкоатлетке Анастасии Соловьевой в беге на 400 метров, которая преодолела дистанцию за 57,59 секунды.

В копилке у сборной России в настоящее время 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей. Она занимает третье место в общем зачете, уступая Китаю (29–21–26) и Великобритании (16–12–15).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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