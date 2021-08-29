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В Роспотребнадзоре предупредили беременных о еще одном последствии COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили беременных о еще одном последствии COVID-19
Фото: Pexels

Медики зафиксировали тяжелый порок глаза у малыша, мать которого в самом начале беременности переболела коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, других причин, спровоцировавших заболевание, не было.

— Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности, — отметила специалист.

Пшеничная сообщила, что аналогичный порок глаза возникает у детей, чьи матери переболели краснухой в первом триместре беременности.

Также врач заявила, что за детьми, родительницы которых перенесли коронавирус, пристально наблюдают врачи. В некоторых случаях младенцы рождаются недоношенными и с задержкой в развитии. Однако нельзя точно утверждать, что причина этого — COVID-19, пишет РИА Новости.

Пшеничная добавила, что прививка от коронавирусной инфекции может помочь избежать таких последствий.

Ранее врач объяснил, почему нельзя лечить осеннюю простуду народными средствами.

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