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Петр Бирюков: Северный речной вокзал принял более 500 тысяч пассажиров с начала навигации

Василиса Чернявская 

Город
Петр Бирюков: Северный речной вокзал принял более 500 тысяч пассажиров с начала навигации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала навигации обновленные причалы Северного речного вокзала приняли более 500 тысяч пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— За период с 24 апреля отмечено более 8 тыс. подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил свыше 500 тыс. человек, — подчеркнул Петр Бирюков. — Основной трафик ожидаемо приходится на прогулочные маршруты — в выходные дни каждый час отправляется по шесть теплоходов.

Заместитель мэра напомнил, что в рамках масштабной реконструкции Северного речного вокзала в прошлом году были обновлены 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные — для стоянки прогулочных судов.

— В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов, обустроены современные и удобные павильоны досмотра, — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, сегодня обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.

Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ «Гормост». Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках реконструкции причалов созданы современные системы электроснабжения и водоснабжения судов. Благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды.

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