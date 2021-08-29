Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» состоится в Сергиевом Посаде

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра, вл1к1 Карта всех событий

Спектакль «Евгений Онегин» в рамках фестиваля «Русская опера у стен монастыря» покажут в подмосковном Сергиевом Посаде на площади у Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом в воскресенье, 29 августа, рассказали в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Режиссером постановки выступил художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.Этот спектакль открыл многих молодых актеров и был с успехом показан во многих странах мира.

Вход на фестиваль свободный, организаторы будут следить за выполнением мер безопасности от коронавируса.

Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» состоялся в Серпухове, Дмитрове и Коломне. За время его проведения более 20 тысяч человек посмотрели оперы «Борис Годунов», «Алеко», «Царская невеста» и «Мазепа».

Стартовало мероприятие 21 августа в Серпухове, а первую постановку показали 28 августа в Дмитрове, отмечает РИАМО.

В воскресенье, 29 августа, подмосковная Коломна проводит лето фестивалем-конкурсом событийного туризма «Лука-море!». Мероприятие состоится в селе Мячково, около скульптуры «Счастье наше луковое».