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Туристы из России перечислили самые раздражающие факторы в регионах страны

Виктория Сикерина

Общество
Туристы из России перечислили самые раздражающие факторы в регионах страны
Фото: Pixabay

Российские путешественники в воскресенье, 29 августа, называли самые раздражающие в регионах страны особенности.

По их мнению, плохо развитая инфраструктура, завышенные цены и отношение местных жителей отталкивают от посещения того или иного населенного пункта.

В социологическом опросе приняли участие активные граждане от 18 лет, которые за последние три года посетили Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Дагестан, Калининградскую область, «Золотое кольцо», Алтай и Крым.

Одними из самых комфортных для туризма регионами стали Дагестан, Камчатка и Калининградская область. Здесь 43, 42 и 46 процентов туристов соответственно отметили малое число факторов, которые выводят из себя.

Однако в Калининградской области больше всего раздражает путешественников отсутствие инфраструктуры, высокие цены, климат и обилие насекомых.

В Дагестане туристам не понравилось излишнее количество мусора на природе. На Камчатке завышенные цены, неразвитая инфраструктура и отношение местных отталкивают российских путешественников, передает РБК.

В воскресенье, 29 августа, гид Екатерина Грек посоветовала осенью отправиться в Троице-Сергиеву лавру и Радонеж.

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