Спортсменка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде

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Спортсменка сборной России Вера Муратова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянка выступала в классе PWL в весовой категории до 79 килограммов. Призовой результат Муратовой составил 132 килограмма.

Золотую медаль получила спортсменка из Нигерии Роуз Омолайо, подняв 141 килограмм, а серебряную — украинка Наталья Олейник, показав результат в 133 килограмма.

Таким образом сборная России за всю Паралимпиаду набрала 42 медали, среди которых 14 золотых.

В воскресенье, 29 августа, легкоатлет Денис Гнездилов установил два мировых рекорда и выиграл чемпионат по толканию ядра.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.