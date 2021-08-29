Пловец Денис Тарасов занял второе место на Паралимпийских играх в Токио

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский спортсмен Денис Тарасов завоевал серебряную медаль в соревновании на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020. Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа.

Отмечается, что пловец выступал в классе S9.

Результат Тарасова в финальном заплыве составил 24,99 секунды.

Золотую медаль получил Симон Барлаам, спортсмен из Италии, который преодолел дистанцию за 24,71 секунды. Бронзу завоевал спортсмен из США Джамал Хилл, показав результат 25,19 секунды.

Примечательно, что еще один российский пловец Богдан Мозговой занял шестое место. Он преодолел путь за 25,56 секунды.

Таким образом на счету сборной России уже 43 медали на Паралимпийских играх в Токио.

В воскресенье, 29 августа, россиянка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.