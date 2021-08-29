За сутки в России выявили 19 286 новых случаев коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние сутки в России в 85 регионах зарегистрировали 19 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в воскресенье, 29 августа, в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 6,9 процента заболевших не имели клинических симптомов вируса.

За минувшие 24 часа в России скончались 797 пациентов от COVID-19, полностью вылечились 16 804 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Среди российских регионов лидером по числу заболевших остается Москва. Здесь за сутки зафиксировали 1444 новых случая. На втором месте расположился Санкт-Петербург (1318), а на третьем — Московская область (914).

Таким образом за весь период пандемии в России выявили 6 882 827 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них полностью вылечились 6 148 250, скончались — 181 637 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В воскресенье, 29 августа, специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что медики зафиксировали тяжелый порок глаза у малыша, мать которого в самом начале беременности переболела коронавирусной инфекцией. По ее словам, такое заболевание часто наблюдается у детей, чьи матери в первом триместре переболели краснухой.