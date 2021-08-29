Пловчиха Юлия Шишова заняла третье место на Паралимпийских играх в Токио

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Российская спортсменка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль в соревновании на 50 метров на спине в рамках Паралимпийских игр — 2020. Об этом стало известно в воскресенье, 29 августа.

Пловчиха выступала в классе S3 и преодолела путь за 57,03 секунды.

Золотую медаль получила Арьола Трими, спортсменка из Италии, показав время 51,34 секунды. Серебро завоевала пловчиха их Великобритании Элли Челлис, преодолев дистанцию за 55,11 секунды.

Отмечается, что еще одна спортсменка из сборной России Зоя Щурова заняла пятое место и показала результат 1 минута и 0,25 секунды.

Таким образом Россия за всю Паралимпиаду в Токио набрала 44 медали, из них 14 — золотые.

В воскресенье, 29 августа, российский пловец Денис Тарасов завоевал серебряную медаль в соревновании на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.