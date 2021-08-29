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ДТП с участием велосипедиста произошло на юго-западе столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
ДТП с участием велосипедиста произошло на юго-западе столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Велосипедиста сбил проезжающий автомобиль на улице Академика Волгина в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы. Об этом сообщили в воскресенье, 29 августа, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В настоящий момент специалисты городских служб ведут работы на месте случившегося.

Транспортное движение на улице затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В субботу, 28 августа, на Старошереметьевском шоссе произошла авария с участием грузовика. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Министерства транспорта. Причиной ДТП стало то, что водитель грузового автомобиля не рассчитал габариты и зацепил конструкцию путепровода.

В этот же день на внешней стороне 77-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла. Авария случилась на пересечении магистрали с СВХ. В районе аварии движение транспорта было затруднено.

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