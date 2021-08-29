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Девушку насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Девушку насмерть сбил автомобиль на пешеходном переходе в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Гаврикова улицаКарта всех событий

В центре Москвы переходившую проезжую часть девушку сбил автомобиль, она скончалась на месте. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Девушка 1996 года рождения переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Гаврикова. В этот момент на нее совершил наезд водитель машины Hyundai Porter. В результате девушка погибла на месте от полученных травм.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы.

Московская ГИБДД проведет по данному факту проверку, отмечает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

В воскресенье, 29 августа, на улице Академика Волгина в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы велосипедиста сбил проезжающий автомобиль.

В субботу, 28 августа, в Подмосковье произошла авария, в результате которой скончался четырехлетний ребенок. Трагедия случилась утром 28 августа на 101-м километре автодороги М9 «Балтия».

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