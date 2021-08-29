Губернатор Подмосковья рассказал о норме оснащения поликлиник в регионе

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Установка современного оборудования в поликлиниках Московской области соответствует норме стандартного оснащения. Об этом рассказал в воскресенье, 29 августа, губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что ремонт в медицинских учреждениях не заканчивается на покраске стен. После начинается важный этап — оснащение передовым оборудованием.

— Ты должен оснастить всем современным оборудованием: томограф, УЗИ, рентген, КТ. Все это — норма стандартного оснащения поликлиники, — сообщил губернатор Московской области.

Он добавил, что в 2021 году в регионе открыли 16 новых поликлиник и офисов терапевтов, а также начали строительство поликлиник в Домодедове, Реутове, Коломне и офиса в Воскресенске.

При этом в Подмосковье действует программа «Наша поликлиника». Проект предусматривает улучшение комфорта в медицинских учреждениях, например, установку кондиционеров или лифтов. Проект планируют реализовать в пяти поликлиниках, передает РИАМО.

В воскресенье, 29 августа, Воробьев рассказал, что в Московской области для больниц закупили около пяти тысяч единиц медицинского оборудования.