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Около пяти тысяч единиц оборудования закупили для больниц Подмосковья

Василий Плиткин

Общество
Около пяти тысяч единиц оборудования закупили для больниц Подмосковья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В Московской области для больниц закупили около пяти тысяч единиц медицинского оборудования. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Мы полностью заменим аналоговое оборудование за следующие три года, это большие серьезные инвестиции, — сказал он.

По словам губернатора, современное оборудование способно передавать данные в удаленном режиме, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее Андрей Воробьев назвал приоритетные задачи для развития региона. По его словам, в первую очередь нужно развивать здравоохранение, в сфере нужна модернизация. Кроме того, внимание стоит обратить на сферу ЖКХ, которая должна стать прозрачной. Не стоит забывать и о сфере образования, добавил глава региона.

Также стало известно, что московские врачи провели 150 тысяч исследований с помощью новых аппаратов УЗИ.

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