Московские врачи провели 150 тысяч исследований с помощью новых аппаратов УЗИ

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В столичных поликлиниках провели около 150 тысяч диагностических процедур на 712 современных аппаратах УЗИ, которые закупили по контракту жизненного цикла.

— Масштабная программа переоснащения медицинских организаций города продолжает реализовываться. Так, на сегодня в городских поликлиниках работает уже 712 современных аппаратов УЗИ, закупленных по контрактам жизненного цикла. Это как универсальные аппараты для ультразвуковой визуализации, так и специализированные для сердечно-сосудистой системы. Поставки оборудования начались в конце прошлого года. За это время новая медтехника помогла врачам выполнить почти 150 тысяч диагностических ультразвуковых исследований, — рассказала генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» столичного департамента здравоохранения Ирина Рыбальченко.

Она отметила, что повышение качества диагностики позволяет более быстро и точно поставить диагноз пациенту.

Оборудование для медучреждений приобретают по контрактам жизненного цикла. Согласно их условиям, поставщик берет на себя обслуживание и обеспечение работоспособности оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.

Современное диагностическое оборудование закупают в рамках переоснащения медицинских учреждений и капремонта поликлиник в соответствии с новыми стандартами.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова 13 августа сообщила, что поставки современных единиц медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) в московские больницы и поликлиники выполнены к настоящему моменту на 50 процентов. При этом в городские медицинские учреждения уже закупили более пяти тысяч новых аппаратов.