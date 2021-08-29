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Вильфанд рассказал, какой будет погода в День знаний

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вильфанд рассказал, какой будет погода в День знаний
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

К 1 сентября в Москве начнет меняться погода, постепенно она будет приближаться к температурным нормам начала осени. Несмотря на это, в День знаний стоит ожидать еще достаточно комфортные показатели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С 1 сентября ожидаются изменения в циркуляции воздуха. Максимальные значения днем будут 22–23 градуса. То есть температура выше нормы на четыре–пять градусов. Но будет уже более облачная погода и во второй половине дня возможен дождь. Точно сказать, в каких районах Москвы они будут и в какое время, — это мы будем специально рассчитывать за день, так как прогноз очень ответственный. Чтобы родители могли точно знать, как одеть детей, а руководство школы — как организовать линейки, — пояснил специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году власти планируют провести учебный год очно. Такие положительные перспективы возможны потому, что 80 процентов учителей, по словам главы столицы, сделали прививки от COVID-19. Также Сергей Собянин отметил, что, несмотря на дистанционный формат обучения в прошлом учебном году, столичные выпускники успешно сдали экзамены.

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