Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Евгений Нифантьев: Онлайн-голосование позволит принять участие в выборах гражданам с ограниченными возможностями

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев: Онлайн-голосование позволит принять участие в выборах гражданам с ограниченными возможностями
Фото: Галина Бродская

Система онлайн-голосования на выборах доступна и понятна, она дает возможность людям с ограниченными возможностями голосовать не выходя из дома. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Он подчеркнул, что в период коронавирусной инфекции такая организация избирательного процесса является оптимальной.

В 2020 году он занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

— Желающим проголосовать электронно не нужно добираться до пункта голосования и обратно, а также тратить время на проверку документов на участке. Для людей, которые маломобильны, это особенно актуально. Все, что необходимо: смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с доступом в интернет. Кроме того, возможность голосовать дистанционно минимизирует риски распространения коронавируса, — подчеркнул Евгений Нифантьев.

Председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шмямина также отметила актуальность возможности дистанционного голосования в период пандемии.

— Это бесконтактный, а значит, максимально безопасный способ волеизъявления. Пока коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался, нужно избегать любой опасности, в том числе скопления людей на избирательных участках, — подчеркнула она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина обратила внимание на людей, которые находятся в самоизоляции или на карантине:

— Благодаря дистанционной форме голосования они получают возможность вот таким безопасным и удобным способом выразить свое мнение.

Напомним, что проголосовать онлайн можно не только на портале «Госуслуги», но и на столичной платформе mos.ru.

Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму продлится до 13 сентября включительно. Заявление для участия в нем можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Само дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте