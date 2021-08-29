Мужчина покусал сотрудников ДПС при проверке документов в Москве

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Россия, Москва, Красноярская улица Карта всех событий

В столице мужчина напал на инспекторов ДПС при проверке документов, после чего был задержан. Об этом в воскресенье, 29 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Полицейские остановили водителя легковой машины в 5:20 на Красноярской улице для проверки документов.

— Водитель в ходе разбирательства повел себя неадекватно, причинил телесные повреждения полицейскому, после чего был задержан и доставлен в территориальный ОМВД, — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного составлены протоколы по административным статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Telegram-канал «112» сообщил, что задержанным оказался гражданин Узбекистана. Вероятно, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент проверки документов он начал кусать сотрудников ДПС.

В этом месяце суд приговорил напавшего на сотрудников ОМОН Микаила Мархиева (Сайд-Мухаммада Джумаева) к пяти годам колонии общего режима.

Инцидент произошел 23 января 2021 года в районе Пушкинской площади в центре столицы. Мужчина нанес руками и ногами множественные удары сотрудникам ОМОН и полицейскому, после чего скрылся.