Мужчина покусал сотрудников ДПС при проверке документов в Москве
В столице мужчина напал на инспекторов ДПС при проверке документов, после чего был задержан. Об этом в воскресенье, 29 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Полицейские остановили водителя легковой машины в 5:20 на Красноярской улице для проверки документов.
— Водитель в ходе разбирательства повел себя неадекватно, причинил телесные повреждения полицейскому, после чего был задержан и доставлен в территориальный ОМВД, — рассказали в ведомстве.
В отношении задержанного составлены протоколы по административным статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Telegram-канал «112» сообщил, что задержанным оказался гражданин Узбекистана. Вероятно, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент проверки документов он начал кусать сотрудников ДПС.
В этом месяце суд приговорил напавшего на сотрудников ОМОН Микаила Мархиева (Сайд-Мухаммада Джумаева) к пяти годам колонии общего режима.
Инцидент произошел 23 января 2021 года в районе Пушкинской площади в центре столицы. Мужчина нанес руками и ногами множественные удары сотрудникам ОМОН и полицейскому, после чего скрылся.