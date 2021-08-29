Дмитрий Рогозин рассказал о принципе ведения космических войн

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Будущая потенциальная глобальная война начнется в космосе с уничтожения орбитальной группировки противника. Подобную точку зрения высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье, 29 августа.

По его словам, если глобальный военный конфликт когда-нибудь разразится, то его начало будет положено в космосе. Именно уничтожение орбитальных космических систем позволит сделать своего оппонента «слепоглухонемым».

— Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку. С этого начинается война в космосе, — отметил Рогозин.

При этом всякое рукотворное воздействие на космические аппараты воспринимается как потенциальное нападение на страну.

Глава космического ведомства рассказал, что на большинстве аппаратов в космосе установлены специальные датчики, которые призваны определить, была ли поломка вызвана внешней средой или это дело рук человека.

Также Рогозин отметил, что страна готова к отражению нападения в «космическом пространстве», передает «Газета.ру».

До этого Дмитрий Рогозин прокомментировал причину появления отверстия в борту МКС. По его словам, правда о возникновении отверстия в стене Международной космической станции (МКС) нанесет ущерб отношениям в космосе.