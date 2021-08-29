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Торговая сеть «Ашан» за полгода закрыла в России 17 магазинов

Илья Ашуров

Экономика
Торговая сеть «Ашан» за полгода закрыла в России 17 магазинов
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Французская торговая сеть «Ашан» закрыла в России 17 магазинов в первые шесть месяцев этого года. Об этом свидетельствуют данные отчета владеющего сетью холдинга ELO.

В отчете указано, что за первое полугодие 2021 года в странах Центральной и Восточной Европы количество торговых точек под управлением сети сократилось на 11 единиц. При этом французский ретейлер отметил, что в России за указанный период закрыли 17 магазинов. В то же время на Украине и в Румынии появилось по три новые точки.

В странах Западной Европы за отчетный период появилось 29 новых точек. При этом наибольшее число из них открыли во Франции — 28 магазинов.

Всего по состоянию на конец июня 2021 года под управлением «Ашан» находится 337 онлайн-магазинов, 516 магазинов шаговой доступности, 521 супермаркет и 464 гипермаркета. В России французская торговая сеть имеет 143 супермаркета и 95 гипермаркетов, передает ТАСС.

В июле этого года российская торговая сеть «Пятерочка» открыла второй цифровой магазин с полностью автоматизированной системой покупок «#Налету» и поделилась результатами первого месяца работы.

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