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Синоптик назвал лето 2021 года в Москве «персиковым»

Илья Ашуров

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Погода в Москве
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Синоптик назвал лето 2021 года в Москве «персиковым»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Завершающееся в столице лето можно назвать «персиковым», средняя температура воздуха в летние месяцы этого года была на 2,5 градуса выше нормы. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в июне отклонение от климатической нормы составило 3,2 градуса. При этом в первый месяц лета осадков выпало меньше, чем ожидалось: 63 миллиметра. Июль выдался еще более сухим: с 43 миллиметрами осадков, температура воздуха превысила норму на 2,5 градуса.

Август оказался наиболее дождливым. В этом месяце уже выпало 105 миллиметров осадков, что превышает месячную норму в полтора раза.

— Таким образом, столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, не превышающим 10 процентов, — написал Тишковец в Instagram.

Метеоролог отметил, что прошедшее лето в столице было необычайно хорошим и «персиковым», передает РИАМО.

Также Евгений Тишковец предупредил россиян о приходе осенней погоды. По его словам, холодная погода и дожди с сильным ветром придут в центральную часть России с 2 сентября.

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