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Сергей Собянин рассказал, до какого месяца в столице будет работать велопрокат

Илья Ашуров

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Сергей Собянин рассказал, до какого месяца в столице будет работать велопрокат
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В этом году велопрокат в столице будет работать как минимум до ноября, а при хорошей погоде — еще дольше. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы города, в этом году в Москве уже установили 35 новых велопрокатных станции. Большая часть из них — 27 станций — предназначена для электровелосипедов. Часть станций с велобайками появилась в новых районах за пределами МКАД — в Зеленограде и Троицке.

— Популярность сервиса растет с каждым годом. Восемь лет назад, на старте, мы фиксировали 78 тысяч поездок за сезон. В этом году ожидаем не менее 4,5 миллиона, — написал мэр.

До этого Сергей Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве. Он отметил, что, исходя из формального определения, в столице к креативной индустрии имеет отношение свыше миллиона человек. А это, по словам мэра, около 15 процентов от числа работающих в городе людей.

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