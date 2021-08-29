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Пловец Даниленко выиграл вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио

Василий Плиткин

Спорт
Пловец Даниленко выиграл вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио
Фото: РИА Новости

Пловец из Санкт-Петербурга Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты и 15,95 секунды. Победителем заплыва стал бразилец Габриэль дос Сантос (4:06,52), серебро досталось чилийцу Альберто Абарса (4:14,17).

Соревнование проходило в классе S2 (поражение опорно-двигательного аппарата), сообщают «Невские новости».

Свою первую бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио Даниленко выиграл 25 августа.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

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