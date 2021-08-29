Эстония предложила оснастить страны Балтии системами ПВО для «сдерживания» России

Фото: riigikogu.ee / сайт Рийгикогу, представительного собрания народа Эстонии

Прибалтийские страны должны иметь собственную систему противовоздушной обороны (ПВО), которая могла бы «сдерживать» Россию. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию Diplomaatia.

По ее словам, Эстония, Латвия и Литва несут большие расходы на оборону, ежегодно тратя на это свыше двух процентов собственного ВВП. По этой причине Европейскому союзу стоит профинансировать создание системы ПВО для стран Прибалтики.

Кальюлайд отметила, что Эстония регулярно поднимает вопрос развития оборонного потенциала всех членов Евросоюза. При этом механизм для распределения оборонных расходов до сих пор не создан.

По мнению главы эстонского государства, в случае с системой ПВО для Прибалтики средства можно было бы взять из Фонда сплочения, передает издание «Царьград».

С похожим антироссийским заявлением выступили украинские общественные деятели, а также бывшие и нынешние политики. Они обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Авторы письма отмечают, что руководство США обязано иметь твердую позицию, чтобы защитить Европу и Украину от российского влияния. Также составители документа напомнили, что американских президент обещал проводить жесткую политику в отношении России.