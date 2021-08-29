Птицы и звери в Москве уже начали готовиться к осени

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Обитатели природных территорий столицы начали подготовку к осени. Птицы и звери запасаются кормом перед наступлением холодов. О приходе нового сезона им сигнализируют уменьшение светового дня и понижение температуры, сообщают специалисты Мосприроды.

Птицы скоро начнут улетать на зимовку в теплые края. Отмечается, что первыми отправятся в путешествие насекомоядные птицы — к ним относятся стрижи, камышовки и сверчки. Корма с наступлением холодов для них становится меньше, поэтому они улетают в более богатые пищей места.

Следом отправятся зерноядные птицы. Например, овсянки. При перелетах многие сбиваются в стаи, чтобы легче защищаться от хищников и искать пропитание.

Последними начнут путешествие водоплавающие птицы. Они сначала обучат потомство, а уже затем вместе с ним полетят на юг, передает официальный сайт мэра Москвы.

Звери в столице начинают активно запасать корм. Кроме тех, кто впадает в спячку во время холодов. Такие животные набирают подкожный жир и ищут себе жилище на зимний период. Специалисты Мосприроды просят не подкармливать птиц и зверей. Потому что первые могут задержаться в городе и осложнить себе путешествие в теплые края, а вторые просто разучатся добывать пищу самостоятельно.

Недавно сообщалось, что рост популяции редкого вида ящериц зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино». Проворная ящерица находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией.