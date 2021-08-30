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Названы черты характера знаков зодиака, которые разрушают их отношения

Михаил Алимов

Развлечения
Названы черты характера знаков зодиака, которые разрушают их отношения
Фото: pexels.com

У каждого из знаков зодиака существуют особенные черты характера. Кто-то целеустремлен и собран, кто-то отрешен и любит много размышлять. Но у каждого есть те качества, которые мешают построить крепкие романтические отношения. Астрологи назвали те черты характера, которые стоит демонстрировать в отношениях не так явно.

Овен

Они никогда не могут усидеть на месте и стремятся реализовать все планы. При этом представители этого знака постоянно с кем-то конкурируют и пытаются стать лучше. Но в отношениях лучше к этому не прибегать — далеко не каждый партнер захочет участвовать в этой погоне за идеалом.

Телец

Им стоит больше задумываться о последствиях своих действий. Кроме того, необходимо меньше смотреть на выгоду от отношений.

Близнецы

У Близнецов главным врагом отношений стала нерешительность и стремление попасть в противоречивую ситуацию. Они постоянно сомневаются в партнере и его чувствах, рассматривая других кандидатов на эту роль.

Рак

Представители этого знака стремятся контролировать все свои отношения. Из-за этого они действуют по четко выстроенному алгоритму и, порой, приводят своих партнеров этим в замешательство.

Лев

Львы очень самоуверенны и не хотят меняться. Их правота не подлежит сомнению и это очень задевает их вторых половинок. Нужно уметь искать компромиссы.

Дева

Девы склонны к рефлексии и думают, что можно было бы сделать лучше. Это добавляет в отношения слишком много негатива и не позволяет сосредоточиться на положительных моментах.

Весы

Представители этого знака наивны. Они искренне верят, что все люди хорошие, но это не так. Жизненные ситуации будут сильно ранить их, что нельзя допускать в отношениях.

Скорпион

Они сразу делают вывод о партнере и буквально ставят крест на тех, кто, в понимании Скорпионов, бесперспективен. Тем самым не давая им проявить себя и познакомиться поближе.

Стрелец

Стрельцы слишком многого ожидают от партнера, забывая, что идеальных людей не существует. И потом разочаровываются, когда узнают, что это так.

Козерог

Представители этого знака заранее готовы к страданиям в отношениях, поэтому отгораживаются от всего стенами. Из-за этого их вторая половинка не может научиться понять Козерогов.

Водолей

Водолеи должны уделять больше внимания своим действиям. Потому что сделанное «кое-как» дело точно не способствует крепким отношениям.

Рыбы

В дружбе с представителями противоположного пола нет ничего предосудительного, но когда таких друзей в жизни много, партнеру это не понравится. Лучше провести больше времени с ним, а не с такими друзьями, передает Femmie.ru.

Недавно астролог назвала три знака зодиака, которым разобьют сердце в сентябре. Овнам, Козерогам и Скорпионам стоит быть осторожнее в этот месяц.

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