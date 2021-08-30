В МИД заявили, что США ведут охоту за гражданами России за рубежом

Фото: МИД РФ

США с 2008 года ведут охоту за гражданами России в других странах с целью последующей экстрадиции в США. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, число подобных случаев достигло 50. В настоящее время их количество продолжает увеличиваться.

— Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США, — отметил Лукьянцев.

Когда россияне предстают перед судом в США, на них оказывают сильное давление, чтобы склонить к сотрудничеству со следствием и к признанию вины, подчеркнул специалист. По его мнению, многие граждане России отказываются признавать свою вину, так как выдвинутые им обвинения «носят необоснованный характер».

Дипломат уточнил, что в США россиянам могут предоставлять неквалифицированную медпомощь, и практиковать в отношении граждан РФ другие меры воздействия, пишет РИА Новости.

В июле сотрудники российского посольства в США посетили гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего наказание по приговору американского суда, в тюрьме.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, затем вывезли на американскую территорию. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, свыше половины этого срока он отбыл.

13 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение россиян, которые заключены в американских тюрьмах. Это касается в том числе Виктора Бута.