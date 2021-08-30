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Акция по чипированию домашних животных начнется в ветклиниках Москвы в сентябре

Анастасия Волоснова

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Акция по чипированию домашних животных начнется в ветклиниках Москвы в сентябре
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 сентября текущего года в государственных ветеринарных клиниках Москвы стартует акция по чипированию домашних животных. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии города Москвы.

В течение месяца стоимость чипирования будет составлять 706 рублей с учетом микрочипа. Наличие такого чипа позволяет с большей вероятностью найти питомца, если он потеряется.

Также, чипирование дает возможность идентифицировать домашнее животное. В России подобная процедура является обязательной для кошек и собак.

С января 2021 года ветеринары в Москве чипировали более четырех тысяч питомцев, что на 30 процентов больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Всего в 2020 году врачи установили 5800 чипов.

Процедура чипирования безболезненна для животного и длится несколько минут. Капсула с 15-значным номером вводится под кожу в области холки, после чего код вносят в ветеринарную базу данных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках с начала лета. Чаще всего питомцам делали прививки от различных инфекций — 36 тысяч раз.

Из всех посетителей за лето в столичные клиники пришло около 42 тысяч собак и примерно 34 тысячи кошек. К ветеринарам также обращались хозяева кроликов, крыс, попугаев и других животных.

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