Выигранными в акции «Миллион призов» баллами можно будет пополнить «Тройку»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Участники акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» смогут использовать выигранные призовые баллы, чтобы пополнить карту «Тройка». Один балл в рамках акции будет равен одному рублю.

Так, полученные баллы можно будет потратить на оплату проезда на городском транспорте по тарифу «Кошелек».

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.