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Офис «Мои документы» района Тропарево-Никулино сменил адрес

Анастасия Колоскова

Город
Офис «Мои документы» района Тропарево-Никулино сменил адрес
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Офис «Мои документы» района Тропарево-Никулино теперь располагается в шаговой доступности от станции метро «Юго-Западная» в торговом центре «Звездочка»по адресу: улица Покрышкина, дом 4.

Он расположился на четвертом этаже, куда можно подняться при помощи панорамного лифта или эскалатора. Площадь офиса, оформленного в узнаваемом стиле, составляет 1428,5 квадратного метра.

Для посетителей оборудованы гардероб, просторные зоны ожидания. Прием принимается в 66 окнах. В пяти из них, а также в четырех специальных кабинетах будут вести прием сотрудники отдела по вопросам миграции МВД России.

Центр госуслуг предложит посетителям и дополнительные сервисы — например, сделать фотографию, снять копию, распечатать документы, оплатить госпошлины с помощью терминалов, а также проверить здоровье в современном диагностическом комплексе.

Офис работает по обычному графику: ежедневно с 08:00 до 20:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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