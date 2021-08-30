Стартовал прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Начался прием заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организатором которого выступил Московский инновационный кластер. Он продлится до 24 сентября включительно.

Участники могут предоставить проекты по нескольким направлениям, каждое из которых связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

Победители конкурса получат финансирование от партнеров проекта.

— Для предпринимателей участие в конкурсе — возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки, — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Конкурсанты могут представить готовый продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт). Также им нужно обладать компетенциями в создании технологий и управлении бизнесом. Авторы стартапов примут личное участие в программе, а их компании станут участниками Московского инновационного кластера, пишет официальный сайт мэра Москвы.