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В МИД РФ заявили, что США отказываются обсуждать обмен российских заключенных

Анастасия Волоснова

Политика
В МИД РФ заявили, что США отказываются обсуждать обмен российских заключенных
Фото: МИД РФ

США категорически отказываются обменивать осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко на содержащихся в тюрьмах РФ американцев. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, Виктор Бут будет сидеть в американской тюрьме до окончания своего срока. Лукьянцев отметил, что на Бута до сих пор продолжают оказывать сильное воздействие и давление.

Он пояснил, что Бут в настоящее время находится в тюрьме Марион штата Иллинойс в одиночной камере. В помещении нет нормального кондиционирование, режим прогулок существенно ограничен, не оказывают квалифицированную помощь.

— Кроме того, у него отсутствует право регулярного общения с родственниками. Это по-настоящему такой драконовский режим, который мы во многом связываем с тем, что он отказался пойти на сделку со следствием и отказался признать свою вину в угоду американским правоохранительным органам, — рассказал Лукьянцев.

При этом дипломат подчеркнул, что ситуация с Константином Ярошенко, также — «вопиющий случай». Он также сообщил, что российская сторона поддерживает контакт с заключенным и пытается перевода россиян из американских тюрем на родину, пишет РИА Новости.

В июле сотрудники российского посольства в США посетили гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего наказание по приговору американского суда, в тюрьме.

Дело Виктора Бута

Российского бизнесмена Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США более десяти лет назад. Его доставили в Соединенные Штаты и обвинили в подготовке убийства американских граждан. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.

Россиянин свою вину не признал. Ему удалось выиграть два процесса об экстрадиции в Таиланде, однако впоследствии решения судов были отменены. В 2012 году суд вынес приговор и назначил Буту 25 лет колонии, свыше половины этого срока он отбыл.

Дело Константина Ярошенко

Летчика Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

В США его доставили из Либерии, где он был задержан и арестован в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал летчику в пересмотре вердикта. От подачи апелляции в Верховный суд США он отказался лично.

В 2015 году в России по факту похищения Ярошенко завели уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия» и «Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки».

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