Дни военно-исторического кино пройдут в Музее Победы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы с 2 по 6 сентября приглашает посетителей на кинофестиваль «Дни военно-исторического кино». В программе: показ отечественных и зарубежных фильмов, встречи и спектакли.

Фестиваль посвящен 800-летию Александра Невского и 80-летию Битвы под Москвой. Лента «Разгром немецких войск под Москвой» 2 сентября откроет форум.

Зрители увидят более 30 художественных и документальных фильмов: «Красный призрак», «Белый тигр», «С неба и в бой», «Бронекатер», «День войны», «Африка». Программа предусматривает культурно-образовательные мероприятия и серию специальных показов. Студенты ГИТИСа представят в Музее Победы литературно-драматургическую постановку по произведению Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», а студенты РГГУ — семинар со специальными показами.

В рамках 95-летия Российского государственного архива кинофотодокументов 3 сентября пройдет сессия «Нюрнберг. Кадры, которые нельзя забыть!». И в этот же день совместно с Московским молодежным кинофорумом и Московским международным кинофестивалем «Будем жить» состоится питчинг дебютантов в категориях «Образ Москвы» и «Военно-историческое кино».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба Музея Победы.