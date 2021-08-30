Мужчина пробрался в чужую квартиру на Новом Арбате по строительным лесам
Незнакомец пробрался в чужую квартиру на Новом Арбате, где его встретил вернувшийся домой владелец жилья. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
В воскресенье вечером, 29 августа, неизвестный мужчина по строительным лесам забрался в квартиру на третьем этаже по адресу улица Новый Арбат, дом 31\12. Внутри незнакомца обнаружил вернувшийся домой хозяин квартиры.
Непрошенный гость не смог объяснить, зачем он пробрался в квартиру. После непродолжительного разговора москвич вызвал полицию.
Злоумышленника задержали. По данному факту проводится проверка.
19 августа в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.