Мужчина пробрался в чужую квартиру на Новом Арбате по строительным лесам

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Россия, Москва, улица Новый Арбат, 31/12 Карта всех событий

Незнакомец пробрался в чужую квартиру на Новом Арбате, где его встретил вернувшийся домой владелец жилья. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В воскресенье вечером, 29 августа, неизвестный мужчина по строительным лесам забрался в квартиру на третьем этаже по адресу улица Новый Арбат, дом 31\12. Внутри незнакомца обнаружил вернувшийся домой хозяин квартиры.

Непрошенный гость не смог объяснить, зачем он пробрался в квартиру. После непродолжительного разговора москвич вызвал полицию.

Злоумышленника задержали. По данному факту проводится проверка.

19 августа в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.