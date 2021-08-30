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«Яблочный экспресс» запустят между Москвой и Коломной 4 сентября

Анастасия Волоснова

Общество
«Яблочный экспресс» запустят между Москвой и Коломной 4 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из Москвы до литературного фестиваля «Антоновские яблоки» в Коломне 4 сентября 2021 года можно будет доехать на специальном «Яблочном экспрессе». Об этом рассказали в понедельник, 30 августа, в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, экспресс ЦППК в Коломну превратится в «Яблочный экспресс» 4 сентября. Он отправится с Казанского вокзала в 8:30 по московскому времени. При этом всем пассажирам «Яблочного экспресса» выдадут от ЦППК подарок, пишет агентство городских новостей «Москва».

Московская область 4 и 5 сентября зовет в Коломну, где состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Форум приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского и 10-летию музея-резиденции «Арткоммуналка», рассказывающего о повседневности 1960-х. В субботу город накроет фантастическая атмосфера, соединившая в себе события XIX века, 60-х годов XX века и современности.

Тема фестиваля текущего года — «Фантастическое. О чем мы мечтаем?». А на следующий день фестиваль продолжится в фамильной усадьбе Федора Достоевского «Даровое». Здесь состоится праздник «Счастливый Достоевский».

До этого новый пригородный маршрут из Петербурга в Сортавалу и на Валаам запустили с 5 июня. «Ласточки», курсирующие из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и в обратную сторону, а также «Метеоры», следующие из Сортавалы на Валаам, будут ездить по части нового маршрута. То есть туристы смогут совершать быстрое и комфортное путешествие с помощью удобных пересадок.

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