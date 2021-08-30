Россия начала обсуждать с Британией признание сертификатов о вакцинации

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Москва и Лондон обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Он отметил, что Великобритании была направлена заявка на признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

— Эта тема обсуждается, — рассказал Беляев, которого цитирует ТАСС.

До этого в МИД заявили, что привитых российскими вакцинами дискриминируют в некоторых странах, а процесс признания российской вакцины «по неким политическим соображениям» искусственно замедляется.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.