В МИД заявили, привитых российскими вакцинами дискриминируют в некоторых странах

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Некоторые страны допускают дискриминацию в отношении привитых российскими вакцинами граждан РФ и иностранцев. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, процесс признания российской вакцины «по неким политическим соображениям» искусственно замедляется.

Он отметил, что со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видно скорости, с которой могла быть одобрена российская вакцина, пишет РИА Новости.

— Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые «зеленые» сертификаты. Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами, — рассказал Лукьянцев, отметив, что привитые россияне не входят в «зеленую категорию», из-за чего ограничиваются в правах.

Два человека умерли в Японии после вакцинации препаратом Moderna от коронавирусной инфекции. До этого в Японии приостановили использование вакцины от коронавируса от компании Moderna. В препарате обнаружены примеси.

23 июля европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое является лекарственным регулятором ЕС, одобрило использование препарата от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет.