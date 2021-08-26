Использование вакцины Moderna приостановили в Японии из-за наличия в ней примесей

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В Японии приостановлено использование вакцины от коронавируса от компании Moderna. В препарате обнаружены примеси, передает агентство Kyodo.

Около 1,63 миллиона доз вакцины изготовили на территории Испании. Использование препарата приостановили. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об этом и начало проверку по данному инциденту.

Отмечается, что частицы примесей были размером в несколько миллиметров, а вакцина с необычным составом поставлялась в центры вакцинации пяти японских префектур, включая и Токио.

Кроме этой вакцины в стране используются препараты британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

Государство и так находится в тяжелой эпидемиологической ситуации. Недавно сообщалось, что Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса еще в восьми префектурах.

С 27 августа режим ЧС введут на острове Хоккайдо и в Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сиге, Окаяме и Хиросиме.

На данный момент он действует в префектурах Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава.

Кроме того, есть еще ряд регионов, в которых введен режим усиленных мер по борьбе с болезнью. Он подразумевает более мягкие ограничения и пока действует в восьми префектурах. С 27 августа их станет двенадцать — Коти, Миядзаки, Сага, Нагасаки, Фукусима, Тояма, Исикава, Яманаси, Кагава, Эхимэ, Кагосима и Кумамото.

Все ограничения действуют до 12 сентября.